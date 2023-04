ASML schneidet im ersten Quartal besser ab als erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "ASML Holding":

VELDHOVEN (dpa-AFX) - Der Chipausrüster ASML hat im ersten Quartal dank einer schnelleren Installation seiner Systeme seine Erwartungen und die des Marktes übertroffen. Der Umsatz stieg von 6,4 Milliarden im Vorquartal auf 6,75 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Veldhoven mitteilte. Dabei sieht der Chipausrüster weiter unterschiedliche Signale bei der Nachfrage in den Endmärkten. So bauten einige große Kunden weiterhin Lagerbestände ab, während andere in diese Lücken sprängen und diese ausfüllten. Insgesamt sei die Nachfrage jedoch höher als die Kapazitäten, kommentierte Vorstandschef Peter Wennink die Lage.

Die Bruttomarge sank im Quartalsvergleich von 51,5 Prozent auf 50,6 Prozent, fiel aber dennoch besser aus als prognostiziert. Unter dem Strich verdiente ASML knapp zwei Milliarden Euro, vergleichen mit 1,8 Milliarden Euro im Vorquartal.

Für das zweite Quartal stellt ASML einen Umsatz von 6,5 Milliarden bis 7,0 Milliarden Euro in Aussicht, bei einer Bruttomarge zwischen 50 und 51 Prozent. Die Jahresprognose wurde bekräftigt./nas/mis