ASML: Kursziel von 765,00 EUR - Eine Analyse

Die Aktie des niederländischen Unternehmens ASML wird derzeit von den Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei beachtlichen 765,00 EUR.

• Am 11.09.2023 liegt die Aktienperformance von ASML bei -1,59%

• Die durchschnittliche Bewertung (“Guru-Rating”) bleibt bei 3,89

• Das wahre Kurspotenzial beträgt +32,49%

Der gestrige Handelstag war für das Unternehmen jedoch wenig erfreulich und führte zu einem Absinken um weitere -1,59%. Insgesamt verlor die Aktie in den vergangenen fünf Handelstagen satte -6,78% an Wert und sorgt damit für eine pessimistische Stimmung am Markt.

Trotzdem sind sich die Bankanalysten sicher: Dem Papier liegen hervorragende Perspektiven zugrunde und ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 765 EUR ist realistisch. Damit ist auch das Potenzial für Investoren enorm hoch...