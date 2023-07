ASML: Kursziel von 714,00 EUR zeigt ein Potenzial von +6,20%

Am gestrigen Handelstag verzeichnete ASML eine positive Kursentwicklung von +1,40% und in der vergangenen Woche sogar ein Plus von +3,49%. Diese Ergebnisse scheinen den Markt optimistisch zu stimmen. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt laut Bankanalysten 714,00 EUR.

• Am 03.07.2023 stieg ASML um +1,40%

• Mittelfristiges Kursziel bei 714,00 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,98

Das bedeutet ein mögliches Potenzial von +6,20% für Investoren. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung – trotz des positiven Trends in letzter Zeit. Neun Experten empfehlen einen Kauf der Aktie und weitere 22 setzen auf “Kaufen”. Acht sehen es neutral mit “Halten” und lediglich einer rät zum “Verkauf”. Insgesamt sind also noch immer 77,50% der Analysten zumindest optimistisch für die Zukunftsaussichten.

Zusätzlich...