ASML: Analysten sehen Kurspotenzial bei 714,00 EUR

Die Aktie von ASML ist in den Augen der Bankanalysten aktuell unterbewertet. Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel beträgt 714,00 EUR und somit ein Kurspotenzial von +4,74% zum aktuellen Wert.

• ASML am 14.06.2023 um +0,16%

• Durchschnittliches mittelfristiges Kursziel liegt bei 714,00 EUR

• Guru-Rating von ASML bleibt bei 3,98

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie einen Anstieg von +0,16%. Insgesamt summierte sich das Ergebnis der letzten fünf Handelstage auf +2,87%, was auf eine optimistische Stimmung am Markt hinweist.

Während einige Analysten diese Einschätzung teilen und die Aktie als starken Kauf bewerten (9), sehen andere Experten sie nur als Kauf (22) oder neutral (8). Nur ein Analyst beurteilt sie als Verkauf.

Von dem Guru-Rating profitieren Investoren zusätzlich zur positiven Marktlage mit einem Rating...