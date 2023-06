ASML: Aktuelle Bewertung und Kursziel von 714,00 EUR

Die Asml-Aktie wurde kürzlich von Bankanalysten bewertet, die der Meinung sind, dass sie nicht korrekt bewertet wird. Das wahre Kursziel liegt um +7,11% vom aktuellen Preis entfernt.

• Am 09.06.2023 gab es einen Anstieg von +0,59%

• Das mittelfristige Kursziel für Asml beträgt 714,00 EUR

• Das Guru-Rating bleibt bei 3,98

Gestern verzeichnete Asml eine positive Entwicklung am Finanzmarkt mit einem Zuwachs von +0,59%. In den letzten fünf Handelstagen in einer vollständigen Handelswoche lag das Ergebnis jedoch bei -1,27%, was darauf hinweist, dass der Markt derzeit recht pessimistisch ist.

Sind Analysten in Bankhäusern überrascht über diese Entwicklung? Es scheint so! Die Stimmung ist eindeutig!

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für Asml bei 714 Euro laut durchschnittlicher Meinung der Bankanalysten. Wenn sich ihre...