ASML Aktienkurs Prognose: Experten erwarten 111,45% Umsatzsteigerung und 106,52% Gewinn

Der Aktienkurs befindet sich in einem Abwärtstrend und hat in den letzten 30 Tagen um -8,60% nachgegeben. Die Analysten sind jedoch optimistisch und erwarten auf Jahressicht eine positive Entwicklung. Der Umsatz soll um +111,45% steigen und der Gewinn um +106,52%. Dies würde einen Gewinn von 11,33 Mrd. EUR bedeuten.

Die Experten prognostizieren außerdem einen Aktienkurs von 737,30 EUR in den nächsten 12 Monaten, was einem Gewinn von +31,87% entspricht. Aktionäre, die noch einsteigen möchten, könnten also potenziell von dieser positiven Entwicklung profitieren.

Insgesamt ist die Charttechnik für Asml allerdings negativ. Der gleitende Durchschnitt von 50 bietet keine Unterstützung für den Aktienkurs.

Es bleibt abzuwarten wie sich die Quartalszahlen entwickeln werden und ob diese die Erwartungen der Aktionäre erfüllen können....