ASML: Aktie wird von Analysten unterschätzt – Kursziel bei 714,00 EUR

Die gestrige Entwicklung am Finanzmarkt ließ die ASML-Aktie um -1,70% sinken. Doch auch in der vergangenen Woche verlor sie an Wert und steht aktuell bei einem Minus von -3,09%. Eine Einschätzung, die nicht alle Teile des Marktes teilen.

Analysten halten ein mittelfristiges Kursziel für die ASML-Aktie bei 714,00 EUR. Bei einer aktuellen Bewertung von nur 643,50 EUR würde das eine Steigerung um +11,42% bedeuten – ein beachtliches Potenzial. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung.

9 Analysten bezeichnen die Aktie als stark kaufenswert und weitere 22 als “Kauf”. Lediglich acht setzen auf “Halten” und nur einer rät zum Verkauf. Ein optimistisches Bild mit einem Anteil positiver Bewertungen von über +77%.

Mit dem Guru-Rating Indikator bestätigt sich diese positive Aussicht weiterhin. Das bewährte Rating hat sich...