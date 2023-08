ASML-Aktie: Wichtige Informationen im Überblick!

Aktuell gibt es keine Neuigkeiten auf der fundamentalen Seite von ASML. Was aber auffällt, ist die interessante Entwicklung im Chart des Unternehmens. Zunächst sah es so aus, als würde die Aktie des Lithographie-Spezialisten zu Beginn der Woche unter der schlechten Marktstimmung leiden. Am Dienstag durchbrach sie jedoch die Marke von 600 Euro – ein Ereignis, das bei manchem Investor Stirnfalten hervorrief.

Die Anleger scheinen dennoch nicht gewillt zu sein, den übergeordneten Aufwärtstrend einfach aufzugeben: Am Mittwoch haben sie sich eindrucksvoll zurückgemeldet und ASML bis zum Mittag um insgesamt 0,80% ansteigen lassen. Das mag zwar zunächst unspektakulär klingen, deutet aber zumindest auf eine mögliche Stabilisierung hin.

ASML: Ein Ende in Sicht?

Denn diese marginalen Aufschläge waren genug, um den Kurs der ASML-Aktie...