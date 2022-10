ASML-Aktie: Schwarzer Freitag für die Chip-Branche!

Als Hersteller von Lithographie-Systemen für die Halbleiterbranche ist ASML abgängig von der Nachfrage nach Computerchips. Diese Tatsache setzte die Aktie des niederländischen Konzerns am Freitag schwer unter Druck. So stand die ASML-Aktie am späten Nachmittag mit 5,6 Prozent im Minus (Stand: 07.10.2022, 17:00 Uhr). Aber auch bei anderen Chip-Aktien ging es abwärts. So verloren die Papiere unter anderem von Infineon,… Hier weiterlesen