ASML-Aktie: Der Kurs fällt!

Die Aktien der ASML Holding N.V. haben im Vormittagshandel in Amsterdam sowie im vorbörslichen Handel an der Nasdaq rund 2 Prozent verloren, nachdem der niederländische Halbleiterausrüster seine Umsatzwachstumsprognose für das Geschäftsjahr 2022 gesenkt hatte. Dies, obwohl das Unternehmen im zweiten Quartal aufgrund der starken Nachfrage einen höheren Gewinn und Umsatz verzeichnete. Darüber hinaus gingen die Nettobuchungen von Lithografiesystemen in der… Hier weiterlesen