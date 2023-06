ASML-Aktie: Da ist noch Luft nach oben

Weitere Suchergebnisse zu "ASML Holding":

Die ASML-Aktie (WKN: A1J4U4) kann am Freitag nicht an die gute Kursentwicklung der vergangenen Tage anknüpfen und büßt an der Euronext in Amsterdam -1,8% auf 656 € ein. Nach zuletzt vier Wochen mit Kursabgaben gibt es aber wieder einen Gewinn auf Wochenbasis von rund +2,5%. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie bereits mit +28% im Plus. Was können Anleger noch erwarten?