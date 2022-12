ASK Indian Entrepreneur Fund erhält OGAW-Zulassung und will 500 Mio. USD von globalen Investoren einwerben

Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



Singapur (ots/PRNewswire) -- Indiens größter inländischer diskretionärer Portfolio-Management-Service, „PMS" * jetzt auf der OGAW-Plattform verfügbarASK Capital, Teil der ASK Group („ASK") – eine der führenden indischen Vermögensverwaltungsgesellschaften – gab bekannt, dass sie von der irischen Zentralbank die Genehmigung für ihr erstes OGAW-Vehikel – den ASK Indian Entrepreneur Fund – erhalten hat. Das OGAW-Vehikel wird nach dem Vorbild des ASK-Flaggschiffs PMS, dem Indian Entrepreneur Portfolio („IEP") von ASK, aufgelegt, das seit seiner Einführung vor über einem Jahrzehnt eine starke Erfolgsbilanz aufweist.OGAW (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) ist ein Regelwerk der Europäischen Kommission, das eine europaweit harmonisierte Regelung für die Verwaltung und den Vertrieb von Fonds schafft. OGAW-Fonds können in Europa registriert und an Anleger auf der ganzen Welt verkauft werden, wobei einheitliche Regulierungs- und Anlegerschutzanforderungen gelten. In Anbetracht des intensiven Regulierungsverfahrens, das erforderlich ist, damit ein Fonds von einer Aufsichtsbehörde als OGAW-konform anerkannt wird, dient das OGAW-Siegel als Gütesiegel für Qualität und Zuverlässigkeit für ausländische Anleger.ASK nutzt das OGAW-Vehikel, um die IEP-Strategie einer breiteren internationalen Anlegerbasis zugänglich zu machen, und strebt an, in den nächsten drei Jahren 500 Mio. USD für diesen Fonds einzuwerben.Das IEP stellt seit seiner Auflegung im Jahr 2010 eine der beständigsten Alpha-generierenden Strategien dar. Es investiert in Unternehmen, die von indischen Unternehmern geführt werden und die über ein hohes Maß an Unternehmensführung, Vision, Umsetzung, Kapitalallokation und Kapitalverteilung verfügen. Der zugrunde liegende IEP-Fonds von ASK hat seit seiner Auflegung eine kumulierte jährliche Wachstumsrate (CARG) von 18 % ** erzielt, während seine Benchmark, die BSE-500-CAGR, bei 10,7 % liegt.Sunil Rohokale, MD und CEO der ASK Group, sagte bei dieser Gelegenheit: „Indiens Wirtschaft und Aktienmärkte übertreffen die meisten ihrer globalen Konkurrenten. Die Argumente für eine eigenständige Indien-Allokation waren noch nie so stark wie heute, und globale Investoren sind begierig darauf, mit den richtigen Vermögensverwaltern an der Wachstumsgeschichte Indiens teilzuhaben. Indiens demografische Dividende, die Leistungsfähigkeit des verarbeitenden Gewerbes und die fortschrittliche digitale Infrastruktur bieten langfristig orientierten globalen Anlegern eine überzeugende Anlagemöglichkeit. ASK ist als auf Indien spezialisierter Manager mit einer konsistenten Erfolgsbilanz bei der Alpha-Generierung gut positioniert, und dieser OGAW-Fonds wird es ausländischen Anlegern, insbesondere europäischen, erleichtern, in Indien zu investieren."Sameer Dev, CEO von ASK Capital, fügte hinzu: „Der in Irland domizilierte OGAW-Fonds von ASK bietet globalen Anlegern einen vertrauten, steuereffizienten und bequemen Zugang zu den stark wachsenden indischen Aktienmärkten. Mit der UCTIS-Zulassung hoffen wir, institutionelle Anleger, Stiftungen, Pensionsfonds, Family Offices und Investoren über Privatbanken in Europa, dem Nahen Osten, Lateinamerika und Teilen Asiens zu erreichen. Der ASK India Entrepreneur Fund bietet solchen globalen Anlegern die Möglichkeit, an der indischen Erfolgsgeschichte teilzuhaben, indem er durch eine aktiv verwaltete Anlagestrategie in einige der am schnellsten wachsenden und gut geführten Unternehmen investiert."* (Quelle: SEBI-Website, AuM per 31. Oktober 2022)** Die oben genannten Renditen des IEP von ASK werden gemäß den von der SEBI vorgeschriebenen Richtlinien berechnet, verstehen sich abzüglich Gebühren und Kosten und gelten für das Standardportfolio. Die Renditen einzelner Anleger können je nach dem Zeitpunkt ihrer Anlagen variieren.Informationen zur ASK Capital | Die ASK Capital Management Pte. Ltd. („ASKCM" oder „ASK Capital") ist seit 2011 in Singapur vertreten und verfügt über eine von der Monetary Authority of Singapore ausgestellte Lizenz für Kapitalmarktdienstleistungen, die es ihr erlaubt, Fondsmanagementdienste für akkreditierte und institutionelle Anleger anzubieten. Die ASKCM bietet institutionellen und privaten Anlegern eine Reihe von auf Indien ausgerichteten Investitionslösungen an. Im April 2016 holte die ASKCM erfolgreich 82 Millionen US-Dollar von globalen Investoren für ihren ersten auf Indien fokussierten Immobilienfonds, den India Real Estate Special Opportunities Fund (IRESOF), ein. Im Juli 2017 legte ASKCM ihren ersten offenen, auf Indien fokussierten Aktienfonds, den ASK India Opportunities Fund 1 (AIOF1), für globale Investoren auf.Informationen zu ASK | ASK ist ein führender Akteur im Bereich der Vermögensverwaltung, bedient in erster Linie den HNI- und UHNI-Markt und ist seit über drei Jahrzehnten auf dem Markt präsent. ASK glaubt fest an die erfolgreiche Weiterentwicklung Indiens und ist im Laufe der Jahre Hand in Hand mit seinen Kunden in Indien und auf der ganzen Welt gewachsen. ASK ist in Indien durch seine drei Hauptgeschäftsbereiche vertreten: Portfolio Management Services & Alternative Investment Funds – ASK Investment Managers Ltd; Real Estate Private Equity – ASK Property Fund; und Wealth Advisory and Multi-Family Office Service – ASK Private Wealth. Das Unternehmen verfügt über mehr als 20 Büros und Niederlassungen in Indien, Dubai und Singapur. Es betreut verschiedene Anlageklassen und Investoren (wie vermögende Privatpersonen, institutionelle Anleger, Family Offices, Pensionsfonds, Dachfonds und Staatsfonds) in Asien, dem Nahen Osten, Afrika und Europa. Die ASK-Gruppe verwaltete am Stichtag zum 31. Oktober 2022 ein Vermögen von über 790.000 Mio. Rs / 9,5 Mrd. US-Dollar.