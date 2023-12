ASKA Pharmaceutical Holdings Aktie: Ist das noch normal?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Aska Pharmaceutical liegt bei 26,61 und wird daher als "gut" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 49,09 und signalisiert eine "neutral"-Einschätzung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In Bezug auf Aska Pharmaceutical war die Diskussion in den letzten zwei Wochen neutral, und es gab in den letzten ein bis zwei Tagen keine besonders positiven oder negativen Themen. Daher erhält die Aktie heute eine "neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aska Pharmaceutical-Aktie der letzten 200 Handelstage um 18,18 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht. Das ergibt eine "gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt hingegen nur um 0,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was zu einer "neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "gut"-Rating.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung für Aska Pharmaceutical. Daher wird das Unternehmen insgesamt als "neutral" bewertet.