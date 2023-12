ASKA Pharmaceutical Holdings Aktie: Gut oder schlecht?

Weitere Suchergebnisse zu "Tecan Group":

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen Aska Pharmaceutical war in den letzten Tagen neutral. Es gab keine positiven oder negativen Ausschläge. Dies führt dazu, dass die Redaktion die Aktie als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse der Aska Pharmaceutical-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1480,26 JPY lag. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 1790 JPY, was einen Unterschied von +20,92 Prozent darstellt. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Beim 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,42 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aska Pharmaceutical-Aktie eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 für Aska Pharmaceutical zeigen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Werte.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien blieben unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aska Pharmaceutical-Aktie führt.