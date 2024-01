ASJ-Anleger sollten sich noch gedulden!

In der jüngsten Analyse der Aktie von Asj hat sich gezeigt, dass die Stimmung in den sozialen Medien in den letzten Wochen kaum verändert hat. Dies führte zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigte in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Asj, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Ein weiterer wichtiger Indikator ist der Relative Strength Index (RSI), der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Asj liegt derzeit bei 31,58 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch an, dass Asj überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus dem vergleichenden Blick auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage und dem aktuellen Kurs eine Abweichung von -4,46 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Abschließend zeigt auch das Anleger-Sentiment, dass die Aktie von Asj in den sozialen Medien weder besonders positiv noch negativ bewertet wurde. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".