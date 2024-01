ASJ Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Die Anleger-Stimmung bei Asj in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ist das Ergebnis der Auswertung von Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen besonders hervorgehoben, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Asj derzeit bei 509,86 JPY verläuft. Aufgrund des aktuellen Aktienkurses von 485 JPY und einem Abstand von -4,88 Prozent wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 530,2 JPY, was einer Differenz von -8,53 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal für die Asj-Aktie darstellt. Insgesamt ergibt sich daraus die Einstufung "Neutral" auf Basis der technischen Analyse.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt aktuell 25,53, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 68, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daraus für die RSI die Einstufung "Gut".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Asj zeigen eine mittlere Aktivität im Netz und nur geringfügige Änderungen in der Stimmung. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung hinsichtlich der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse, des Relative Strength-Index und des Sentiments und Buzz für die Asj-Aktie.