ASJ Aktie: Was geht denn hier ab?

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie liefern. In den letzten vier Wochen wurden bei Asj jedoch keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt. Daher wird die Aktie von uns als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge. Insgesamt erhält Asj daher auf dieser Stufe eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen einer Aktie über die Zeit in Relation und ist daher ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Asj-Aktie hat einen Wert von 86, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (65,93) im neutralen Bereich. Somit erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Neutral"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Asj.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Asj-Aktie (423 JPY) deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (504,5 JPY) liegt, was eine Abweichung von -16,15 Prozent bedeutet. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (471,8 JPY) unter dem gleitenden Durchschnitt (-10,34 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. In Summe ergibt sich somit in der einfachen Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung für die Asj-Aktie.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt über die Aktie von Asj diskutiert, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Asj. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.