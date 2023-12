ASICS Aktie: Der nächste starke Knaller!

Asics: Fundamentale Analyse, technische Analyse und Dividendenpolitik im Fokus

Die Aktie von Asics wird aus fundamentaler Sicht als unterbewertet eingestuft, verglichen mit dem Branchendurchschnitt der Textilien, Bekleidung und Luxusgüter. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 24,96, was im Vergleich zum Branchen-KGV von 56 einen Abstand von 55 Prozent bedeutet. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

In der technischen Analyse ist die Asics-Aktie derzeit -3,25 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über einen Zeitraum von 200 Tagen betrachtet, ergibt sich jedoch eine Distanz von +8,96 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Asics derzeit mit 1,16 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,95 Prozent. Dies ergibt eine Differenz von -1,79 Prozent zur Branche und eine entsprechende Einschätzung der Dividendenpolitik als "Schlecht" durch die Redaktion.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt positiv. In den letzten Wochen wurden überwiegend positive Themen in den Diskussionen über die Aktie von Asics behandelt, was zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Gut" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine positive Einschätzung der Aktie aus Sicht der Anleger.

Insgesamt zeigt die fundamentale Analyse eine unterbewertete Aktie, während die technische Analyse eine positive Bewertung aufweist. Jedoch fällt die Dividendenpolitik im Vergleich zur Branche negativ aus. Die Anleger-Stimmung ist jedoch insgesamt positiv, was zu einer gemischten Gesamtbewertung der Asics-Aktie führt.