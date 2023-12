ASICS Aktie: So könnte es weitergehen!

Die Asics-Aktie wurde einer technischen Analyse unterzogen, die zu dem Schluss kommt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 4279,45 JPY verläuft. Der Aktienkurs ging bei 4528 JPY aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +5,81 Prozent aufgebaut, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage einen Wert von 4738,9 JPY angenommen, was einer Differenz von -4,45 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Zusammenfassend lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume demnach "Gut".

Die Einschätzung von Anlegern basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben die sozialen Plattformen überprüft und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den sozialen Medien in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen diskutiert, was zu einer Einstufung als "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende weist Asics derzeit eine Dividendenrendite von 1,16 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,95 %. Mit einer Differenz von 1,79 Prozentpunkten ergibt sich daher die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) für Asics liegt bei 79,57, was als überkauft betrachtet wird und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 61, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Zusammenfassend ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung als "Schlecht".