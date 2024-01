ASICS Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Die Aktie von Asics wird derzeit in fundamentalen Analysen als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 21,92 im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" (56,88) um 61 Prozent niedriger liegt. Dies deutet auf eine günstige Bewertung hin.

In Bezug auf die Dividendenrendite schneidet Asics im Vergleich zum Branchendurchschnitt schlechter ab. Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei 1,16 %, was 1,78 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Bei der technischen Analyse zeigt der Relative Strength Index (RSI) auf 7-Tage-Basis einen Wert von 88,79, was auf eine Überbewertung der Aktie hinweist. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Schlecht" eingestuft. Auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI jedoch weder eine Über- noch eine Unterbewertung, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie in Bezug auf den RSI als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen im Internet zeigen eine starke langfristige Aktivität in Bezug auf Asics, was zu einer positiven Einschätzung führt. Allerdings gab es eine negative Veränderung in Bezug auf die Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt negativen Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.