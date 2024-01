ASICS Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Asics: Aktuelle Bewertung und Analyse

Die Aktie von Asics wird derzeit unter dem Branchendurchschnitt bewertet, basierend auf fundamentalen Kriterien. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 20,89, während der Branchendurchschnitt bei 54,73 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine gemischte Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 4358,72 JPY weist eine Abweichung von -3,41 Prozent zum aktuellen Kurs von 4210 JPY auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 4779,21 JPY, liegt der letzte Schlusskurs darunter (-11,91 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite von Asics beträgt 1,43 Prozent und liegt damit 1,52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens. Die Dividendenrendite wird hierbei in Bezug zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen für Asics. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie von Asics.