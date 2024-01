ASICS Aktie: Ist es das gewesen?

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Asics bei 21 bewertet, was bedeutet, dass die Börse 21,92 Euro für jeden Euro Gewinn von Asics zahlt. Dieser Wert liegt 61 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 56 in der Kategorie "Textilien Bekleidung und Luxusgüter", was darauf hindeutet, dass der Titel unterbewertet ist. Auf Basis des KGV wird Asics daher als "Gut" eingestuft.

In den letzten zwei Wochen wurde Asics von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung als "Gut".

Betrachtet man die Dividende, so liegt diese bei 1,16 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,95 % in der Kategorie Textilien Bekleidung und Luxusgüter niedriger ist. Die Ausschüttung von Asics ist somit um 1,79 Prozentpunkte niedriger und wird daher als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse kann der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Asics-Aktie verwendet werden, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 4351,42 JPY, was dem aktuellen Schlusskurs von 4418 JPY entspricht, und daher als "Neutral" bewertet wird. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser 4797,01 JPY, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

Insgesamt wird die Asics-Aktie aufgrund der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.