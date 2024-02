ASCreation Tapeten Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ angesehen wird. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI von Creation Tapeten liegt bei 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, liegt bei 51,28 und signalisiert ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

In fundamentalen Aspekten betrachtet, weist die Aktie von Creation Tapeten ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,93 auf. Dies liegt 67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 30,03 und signalisiert eine Unterbewertung. Daher wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als "Gut" eingestuft.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Die Stimmung in den sozialen Medien, die als Grundlage für diese Auswertung dient, zeigt keine auffälligen Tendenzen zu besonders positiven oder negativen Themen. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, weist keine signifikanten Unterschiede auf. Daher wird das Kriterium in beiden Aspekten als "Neutral" bewertet.

Die Betrachtung der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Creation Tapeten in Bezug auf den RSI und fundamentale Aspekte als "Neutral" und in Bezug auf das Sentiment als "Gut" eingestuft wird.