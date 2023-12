ASCreation Tapeten Aktie: Wirklich lohnenswert?

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Creation Tapeten wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die Aktie zeigte dabei eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führte. Insgesamt ergibt sich für Creation Tapeten somit eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien, die sich in den letzten zwei Wochen neutral über Creation Tapeten ausgetauscht haben. In den vergangenen Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Stimmungsbarometers für die Aktie führte.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Creation Tapeten 0 Prozent, was unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik von Creation Tapeten eine "Schlecht"-Bewertung von Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Creation Tapeten beträgt aktuell 38,89 Punkte, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 47,27 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit für Creation Tapeten eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsintensität, das Anleger-Sentiment, die Dividendenpolitik und den Relative Strength Index.