ASCreation Tapeten Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Bei Creation Tapeten gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild oder im Buzz. Das bedeutet, dass es keine auffälligen positiven oder negativen Tendenzen in den sozialen Medien gab, die das Stimmungsbild beeinflusst hätten. Daher wird das Kriterium der Stimmungsbewertung als "Neutral" eingestuft. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke gab es keine bedeutenden Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Creation Tapeten aktuell mit einem Wert von 75 als überkauft eingestuft wird. Das bedeutet, dass das Signal als "Schlecht" bewertet wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 53, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung für den RSI.

Im Branchenvergleich hat Creation Tapeten in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,7 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche im Durchschnitt um 2,41 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +1,29 Prozent für Creation Tapeten. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Creation Tapeten jedoch um 1,98 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser vergleichsweise ähnlichen Performance wird hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine eher negative Bewertung. Die Dividendenrendite von Creation Tapeten liegt bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine geringere Rendite von 3,55 Prozentpunkten bedeutet. Daher wird hier die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.