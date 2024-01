ASCreation Tapeten Aktie: So schnell kann es gehen

In den letzten 12 Monaten erzielte Creation Tapeten eine Performance von 3,7 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche eine Outperformance von +1,29 Prozent bedeutet. Im Gegensatz dazu hatte der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor eine mittlere Rendite von 5,69 Prozent, wobei Creation Tapeten um 1,98 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Creation Tapeten war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Anleger äußerten sich weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Creation Tapeten. Weder eine Tendenz hin zu besonders positiven noch zu negativen Themen noch signifikante Unterschiede in der Stärke der Diskussion wurden festgestellt. Daher wird das Sentiment und Buzz für diese Stufe als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Creation Tapeten aktuell mit dem Wert 75 im Relative Strength-Index als überkauft gilt, was als "Schlecht" eingestuft wird. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 53, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung des RSI als "Schlecht".