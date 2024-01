ASCreation Tapeten Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Die technische Analyse der Aktie von Creation Tapeten zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 11,16 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 9,8 EUR liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von -12,19 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Vergleich dazu hat der GD50 der vergangenen 50 Tage einen Stand von 10,04 EUR, wodurch die Aktie mit einem Abstand von -2,39 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtnote von "Neutral".

Im fundamentalen Bereich weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit einen Wert von 9 auf. Das bedeutet, dass die Börse 9,93 Euro für jeden Euro Gewinn von Creation Tapeten zahlt, was 67 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 29. Auf Basis des KGV wird die Aktie daher als "Gut" und unterbewertet eingestuft.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche erzielte Creation Tapeten in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,7 Prozent, während der Branchendurchschnitt bei 2,41 Prozent lag. Dies führt zu einer Outperformance von +1,29 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Creation Tapeten jedoch um 1,98 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die relative Stärke der Aktie wird mittels des Relative Strength-Index (RSI) bewertet. Der aktuelle Wert von 75 signalisiert, dass die Aktie überkauft ist, was als "Schlecht" eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein RSI-Wert von 53, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht".