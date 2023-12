ASCreation Tapeten Aktie: Keine Angst!

Weitere Suchergebnisse zu "Seneca Foods":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) und normiert dieses auf einen Skalenbereich von 0 bis 100. Für Creation Tapeten ergibt sich ein RSI von 50, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 liegt bei 58,33, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einem neutralen Rating für die Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung bei Creation Tapeten festgestellt werden. Weder die Stimmung in den sozialen Medien, noch die Anzahl der Beiträge zeigen auffällige Unterschiede. Daher wird auch in diesem Bereich eine neutrale Bewertung vergeben.

Bei den fundamentalen Kriterien schneidet Creation Tapeten gut ab, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 9,93 unter dem Branchendurchschnitt liegt, was darauf hinweist, dass die Aktie vergleichsweise preisgünstig ist.

Der Vergleich des Aktienkurses von Creation Tapeten mit dem Durchschnitt der Branche zeigt eine Rendite von 1,03 Prozent, die jedoch mehr als 8 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor liegt. Trotzdem ist die Rendite im Vergleich zur Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" mit 2,02 Prozent positiv. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt erhält Creation Tapeten daher ein neutrales Rating aufgrund der verschiedenen Bewertungskriterien.