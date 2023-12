ASCreation Tapeten Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die Preisgünstigkeit einer Aktie. Bei Creation Tapeten liegt das KGV bei 9,93, was 67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 29 liegt. Dadurch wird die Aktie als "günstig" bewertet und erhält ein "Gut" auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Creation Tapeten-Aktie bei 11,23 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 9,95 EUR liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von -11,4 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Im Branchenvergleich hat Creation Tapeten in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +3,35 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche erzielt. Im Sektorvergleich liegt die Aktie jedoch 6,54 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen eine mittlere Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes für die Aktie von Creation Tapeten.