ASCENSIA KÜNDIGT KUNST- UND FOTOWETTBEWERB ZUM WELTDIABETESTAG 2023 AN

Parsippany, N.J (ots/PRNewswire) -Ziel des diesjährigen Wettbewerbs ist es, das Bewusstsein für Diabetes zu schärfen und die Lebenswirklichkeit von Menschen mit dieser Krankheit auf der ganzen Welt zu zeigen.Ascensia Diabetes Care, ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich der Diabetesversorgung, Eigentümer des CONTOUR® Blutzuckermesssystems (BGM) und exklusiver Vertreiber von Eversense®-Systemen zur kontinuierlichen Glukoseüberwachung (CGM), hat die Einreichungen für seinen erfolgreichen Kunst- und Fotowettbewerb zur Unterstützung des Weltdiabetestages 2023 eröffnet. In diesem Jahr steht der globale Wettbewerb von Ascensia unter dem Motto „Diabetes im wahren Leben" und soll die echten Herausforderungen, Erfolge und die alltägliche Realität von Menschen mit Diabetes einfangen.Jeder zehnte Erwachsene lebt mit Diabetes, und im Jahr 2045 werden schätzungsweise 783 Millionen Menschen an der Krankheit leiden.[1] Das bedeutet, dass es wichtiger denn je ist, das Bewusstsein für Diabetes zu schärfen und zu zeigen, wie das wahre Leben der Betroffenen aussieht. Mit dem Wettbewerb „This is Diabetes, This is Real" (Das ist Diabetes, das ist Real) möchte Ascensia eine Sammlung von Original-Kunstwerken zusammenstellen, die von Menschen aus der ganzen Welt eingereicht werden und die jeweils eine persönliche Geschichte über ihren Weg mit Diabetes erzählen.Bis zum 31. Oktober können Sie Illustrationen, Fotos und digitale Entwürfe unter www.thisisdiabetes.com einreichen. Die Gewinner des Wettbewerbs werden am Weltdiabetestag bekannt gegeben, einer globalen Initiative der International Diabetes Federation (IDF), die jedes Jahr am 14. November stattfindet.Rob Schumm, CEO von Ascensia Diabetes Care, kommentierte: „Der Weltdiabetestag ist für Ascensia ein wichtiger Tag, und wir sind stolz darauf, die IDF im achten Jahr in Folge bei dieser Initiative zu unterstützen.„Dies wird das dritte Jahr sein, in dem wir unseren Kunst- und Fotowettbewerb durchführen, und ich kann es kaum erwarten, die Beiträge aller Teilnehmer zu sehen", fügte er hinzu. „Ich bin jedes Jahr aufs Neue beeindruckt von den eingereichten Kunstwerken und den beeindruckenden Geschichten, die hinter jedem Werk stehen. Für unseren Wettbewerb 2023 „This is Diabetes, This is Real" rufen wir Menschen jeden Alters und mit unterschiedlichen Fähigkeiten auf, ein Werk einzureichen, das eine Geschichte darüber erzählt, was Diabetes im wahren Leben für sie bedeutet. Ob Sie nun zeichnen, malen oder ein Foto knipsen – wir möchten, dass Sie Diabetes ohne Filter festhalten, von Ihren täglichen Kämpfen bis hin zu Ihren stolzesten Momenten. Lasst uns kreativ werden und der Welt zeigen, was Diabetes im wahren Leben bedeutet."Die Gewinner des Wettbewerbs haben die Möglichkeit, 6.000 €, 3.000 € und 1.000 € für den ersten, zweiten bzw. dritten Platz an eine Diabetes-Wohltätigkeitsorganisation ihrer Wahl zu spenden. Die Jury, bestehend aus Mitgliedern der Diabetes-Online-Community, professionellen Künstler:innen und Mitarbeiter:innen von Ascensia sowie einer Markenbotschafterin bzw. einem Markenbotschafter von Eversense, achtet auf Kreativität, Storytelling und den Bezug zum diesjährigen Thema.Der diesjährige Wettbewerb soll an den Erfolg der „This is Diabetes"-Kampagnen von 2021 und 2022 anknüpfen. Letztes Jahr erhielt Ascensia über 350 Einsendungen aus der ganzen Welt und spendete 10.000 € an nominierte Diabetes-Wohltätigkeitsorganisationen auf 4 verschiedenen Kontinenten. Um sich zu inspirieren, können Sie frühere Gewinnerinnen und Gewinner auf der Ascensia-Website, auf der Seite der Kampagne 2021 hier (https://www.ascensia.com/wdd2021/) und auf der Seite der Kampagne 2022 hier (https://www.ascensia.com/wdd2022/) sehen.Ascensia Diabetes Care ist ein Unternehmen der PHC Holdings Corporation (TSE: 6523).[1] Gemäß der 10ten Auflage des IDF-Diabetes-Atlas (https://diabetesatlas.org/) aus dem Jahr 2021Video – https://mma.prnewswire.com/media/2212409/Ascensia_global_competition.mp4Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2212408/Ascensia_This_is_Diabetes.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/749389/Ascensia_Diabetes_Care_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ascensia-kundigt-kunst--und-fotowettbewerb-zum-weltdiabetestag-2023-an-301929783.htmlPressekontakt:Timothy Stamper,tim.stamper@fticonsulting.com,+447779436698Original-Content von: Ascensia Diabetes Care, übermittelt durch news aktuell