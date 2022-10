ASCENSIA DIABETES CARE SCHLIESST ERSTE EUROPÄISCHE MARKTEINFÜHRUNG VON EVERSENSE E3 AB, EINEM SYSTEM ZUR KONTINUIERLICHEN GLUKOSEÜBERWACHUNG DER NÄCHSTEN GENERATION

Basel, Schweiz (ots/PRNewswire) -Ascensia Diabetes Care, führender Anbieter von Lösungen für die Diabetesversorgung, Hersteller des Systemportfolios CONTOUR® zur Blutzuckermessung (BGM) und exklusiver Vertriebshändler für die Eversense®-Systeme zur kontinuierlichen Glukosemessung (CGM), gibt bekannt, dass es die erste europäische Markteinführung von Eversense® E3, einem CGM-System der nächsten Generation, erfolgreich abgeschlossen hat. Die einzigartigen Vorteile dieses vollständig implantierbaren Langzeit-CGM-Systems stehen nun wie geplant Menschen mit Diabetes in allen Einführungsmärkten in ganz Europa zur Verfügung.Nach der erfolgreichen Markteinführung in den USA im April 2022 wird das CGM-System Eversense E3 seit August schrittweise in ganz Europa eingeführt, entsprechend dem Zeitplan, der mit der CE-Kennzeichnung im Juni angekündigt wurde. Das System ist ab sofort in Deutschland, der Schweiz, Polen, Italien, Spanien, Norwegen, Schweden, den Niederlanden und Andorra verfügbar.Das von der Senseonics Holdings, Inc. entwickelte CGM-System Eversense E3 baut auf den Vorteilen des zuvor erhältlichen CGM-Systems Eversense® XL auf, beitet jedoch weitere Verbesserungen zugunsten der Benutzerfreundlichkeit. Zu diesen Verbesserungen gehören eine reduzierte Kalibrierungshäufigkeit, eine verbesserte Beständigkeit des Sensors und die nicht-invasive Anwendung, die es den Menschen ermöglicht, ohne eine Prüfung des Glukosespiegels durch einen Fingerstichtest Behandlungsentscheidungen zu treffen. Das System der nächsten Generation bietet Menschen mit Diabetes:- eine Langzeit-CGM-Option mit einer Tragedauer des Sensors von bis zu 6 Monaten und im Wesentlichen nur zwei Eingriffen zum Einsetzen und Entfernen des Sensors pro Jahr- außergewöhnliche Genauigkeit mit einer mittleren absoluten relativen Abweichung (MARD) von 8,5 %*, die in der PROMISE-Studie1 für die Tragedauer des Sensors nachgewiesen wurde- die Möglichkeit, Behandlungsentscheidungen ohne Fingerstichtests zu treffen, da das System die Kennzeichnung „nicht ergänzend" erhalten hat- weniger Kalibrierungen, wobei nach drei Wochen Gebrauch eine Kalibrierung pro Tag erforderlich ist1- einen vollständig implantierbaren fluoreszenzbasierten Sensor mit einem abnehmbaren intelligenten Sender**, der am Körper getragen wird, diskrete Vibrationswarnungen gibt und Daten an eine mobile App überträgt- ein innovativ verändertes Design zur Verlängerung der Tragedauer des Sensors auf bis zu 6 MonateTorstein Myhre, Regionalleiter Europa bei Ascensia Diabetes Care, kommentierte: „Wir sind stolz darauf, den Eversense E3 erfolgreich nach Europa gebracht zu haben, wo wir glauben, dass er einen großen Unterschied im Leben von Menschen mit Diabetes bewirken kann. Das CGM-System Eversense E3 erleichtert die Behandlung von Diabetes und bietet beispiellosen Komfort und Flexibilität sowie außergewöhnliche Genauigkeit. Mit einer sechsmonatigen Tragedauer des Sensors befreit das System die Patienten von der Mühe, häufig neue Sensoren einsetzen zu müssen, und seine anderen Funktionen wurden speziell entwickelt, um die von der Diabetes-Community gewünschten Verbesserungen zu bieten. Wir freuen uns darauf, diese Vorteile mehr Menschen als je zuvor zugänglich zu machen."Menschen mit Diabetes und Gesundheitsdienstleister, die mehr über Eversense E3 erfahren möchten, finden weitere Informationen unter www.ascensia.com/eversense.* Gesamt-MARD-Auswertung im Vergleich zu YSI für Blutzuckerspiegel zwischen 40 und 400 mg/dl** Es werden keine Glukosedaten erzeugt, wenn der Sender entfernt wird.[1] Garg S. et al. Evaluation of Accuracy and Safety of the Next-Generation Up to 180-Day Long-Term Implantable Eversense Continuous Glucose Monitoring System: The PROMISE Study. Diabetes Technology & Therapeutics 2021; 24(2): 1-9.DOI: 10.1089/dia.2021.0182Logo – https://mma.prnewswire.com/media/749389/Ascensia_Diabetes_Care_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ascensia-diabetes-care-schliesst-erste-europaische-markteinfuhrung-von-eversense-e3-ab-einem-system-zur-kontinuierlichen-glukoseuberwachung-der-nachsten-generation-301643521.htmlPressekontakt:Timothy.Stamper@fticonsulting.com,+447779436698Original-Content von: Ascensia Diabetes Care, übermittelt durch news aktuell