ASA Aktie: Wirklich lohnenswert?

In den letzten beiden Wochen wurde die Asa von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger haben hauptsächlich neutrale Themen angesprochen, weshalb die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Asa bei 62,75 GBP liegt, was einer Entfernung von -7,31 Prozent vom GD200 (67,7 GBP) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Auf der anderen Seite liegt der GD50 bei 45,53 GBP, was einem Abstand von +37,82 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal für den Aktienkurs darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Asa-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Asa 8, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Verbraucherfinanzierung" als unterbewertet angesehen wird. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die Dividende weist die Asa eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Da die Branche "Verbraucherfinanzierung" eine durchschnittliche Dividendenrendite von 6 Prozent hat, wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.