ASA Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Aktuell weist der RSI für die Aktie der Asa einen Wert von 72,5 auf, was auf eine Überkauftheit hindeutet und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 58. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung des RSI von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Asa diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden keine besonders positiven oder negativen Themen von Anlegern diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie führt.

In Bezug auf die Dividende weist Asa im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Verbraucherfinanzierung eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 5,43 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,43 %. Dies führt zu einer Einstufung von "Schlecht".

Im Vergleich zum Vorjahr hat die Aktie von Asa eine Rendite von -38,24 Prozent erzielt, was 32,76 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem Finanzsektor liegt. Auch im Branchenvergleich der Verbraucherfinanzierung liegt die Aktie mit einer Rendite von -6,62 Prozent um 31,62 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.