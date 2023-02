Singapur (ots/PRNewswire) -ARTiSTORY, die National Gallery in London und das Anti:dote im Fairmont Singapur präsentieren mit Season of Impressionists, einen Nachmittagstee zum Thema Sonnenblumen, der inspiriert von den Werken des postimpressionistischen niederländischen Malers Vincent van Gogh - der erste in einer vierteiligen Serie von kunstinspirierten Nachmittagstees sein wird.Vom 3. März bis zum 2. April 2023 ist der Season of Impressionists Afternoon Tea ein Schmaus für Augen und Gaumen, mit herrlich innovativen kulinarischen Kreationen, inspiriert von einem von Van Goghs bemerkenswertesten Werken: Den Sonnenblumen aus dem Jahr 1888. Chef-Patissier Yong Ming Choong und der leitende Sous Chef Jacky Lai haben dieses berühmte Meisterwerk mit einer Reihe köstlicher Leckerbissen in Form von Sonnenblumen neu interpretiert, die zusammen mit einem speziell kreierten Cocktail und Mocktail in der schicken Umgebung von Anti:dote genossen werden können.Yizan He, Geschäftsführer und Mitbegründer von ARTiSTORY, sagte: „Gemeinsam mit dem Fairmont Singapore freuen wir uns, den Gästen in Singapur mit dem Nachmittagstee zum Thema Sonnenblumen ein einzigartiges Erlebnis zu bieten. Die Gäste werden die Artefakte der Galerie durch das Essen und die exquisite Dekoration des Restaurants wahrnehmen können, während gleichzeitig der F&B-Branche Inspirationen für ein größeres und unverwechselbares Restauranterlebnis geliefert werden.",,Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit dem Fairmont Singapore und die Ausdehnung der Markenreichweite der National Gallery London. Das Design und die Inspiration für die angebotenen Speisen und Getränke sind von Weltklasse, was mit der Qualität und Herkunft unserer erstaunlichen westeuropäischen Kunstsammlung hier am Trafalgar Square in London, England zusammenhängt," so Judith Mather, Direktorin zuständig für Markenlizenzierung der National Gallery, London.,,Wir freuen uns, diesen besonderen Nachmittagstee anbieten zu können, der von Van Goghs Sonnenblumen inspiriert worden ist. Wir hoffen, dass wir mit der Kreativität und dem kulinarischen Flair unseres talentierten Küchenteams eine neue und anderweitige Wertschätzung für dieses berühmte Kunstwerk durch das Essen vermitteln können. Wir sind davon überzeugt, dass diese Zusammenarbeit unserem bereits beliebten Afternoon Tea at Anti:dote einen künstlerischen Anstrich geben wird, um den Gästen ein noch faszinierenderes und unvergessliches Erlebnis zu bieten", so Robert Strasser, Hotelmanager des Fairmont Singapore und Swissôtel The Stamford.Beim Nachmittagstee erwartet die Gäste eine malerische Umgebung, in der sie sich wie in einem Gemälde von Van Gogh fühlen können. Die Gäste werden in einer Auswahl von Ornamenten aus Sonnenblumen, verschiedenerlei frisch geschnittenen Sonnenblumen und einer gerahmten Nachbildung des Meisterwerks Platz nehmen. Es wird auch eine interaktive Fotogelegenheit mit Requisiten geben, die die Gäste einlädt, den Moment festzuhalten, während sie dieses künstlerische Essenserlebnis genießen.Informationen zu ARTiSTORYARTiSTORY ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Lizenzierung von Kunst und kulturellem geistigem Eigentum und beherbergt die weltweit besten Lizenzprogramme für Museen und Kulturerbe-Institutionen. Mit der einzigartigen Fähigkeit, „Artefakte in Waren" umzuwandeln, Geschichten mithilfe digitaler Inhalte zu erzählen und von Teams auf der ganzen Welt unterstützt zu werden, setzt sich ARTiSTORY dafür ein, gemeinsam mit Marken und Einzelhändlern auf der ganzen Welt Umsätze und Markenbewusstsein zu steigern. ARTiSTORY arbeitet mit weltweit führenden Museen, Galerien, Wissenschaftsmuseen und Bibliotheken zusammen und führt weltweit Lizenzierungsgeschäfte mit Marken, Einzelhändlern und Herstellern aus allen Bereichen durch.Unterstützt von der Sinofaith IP Investment Company (SIPIC), einem Unternehmen, das ein einzigartiges „IP+Investition"-Geschäftsmodell verfolgt, ist ARTiSTORY bestrebt, ein wahrhaft globales Machtzentrum und Ökosystem für kunst-, kultur- und wissenschaftsbezogene geistige Eigentumsrechte aufzubauen.https://www.artistorybrands.netInformationen zum Fairmont SingaporeDas Fairmont Singapore, das erste Hotel der Fairmont Hotels & Resorts-Gruppe in Asien, verfügt über 778 Gästezimmer und Suiten. Es bietet eine Auswahl von 12 Restaurants und Bars, das preisgekrönte Willow Stream Spa mit einer Fläche von 50.000 Quadratmetern und das hochmoderne Raffles City Convention Centre, das über einen erstklassigen, flexiblen Veranstaltungsbereich mit 34 Tagungsräumen verfügt. Strategisch günstig im Herzen von Singapurs Geschäfts-, Einkaufs- und Unterhaltungsviertel gelegen, ist das Fairmont Singapore der Ort, an dem anspruchsvolle Reisende kulturell reichhaltige Erlebnisse entdecken, die für die Stadt der Löwen authentisch sind.Als zweckorientierte Gastgewerbemarke, die sich der Nachhaltigkeit verschrieben hat, sucht das Hotel ständig nach Möglichkeiten, die Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern. Zu den Nachhaltigkeitsinitiativen gehören die Reduzierung des Plastikverbrauchs, die Verwendung nachhaltiger Produkte in den Restaurants und vor allem die Einführung der branchenweit ersten städtischen Aquaponik-Farm innerhalb des Hotels, in der Fisch und Gemüse in einem integrierten System ohne Pestizide gemeinsam wachsen und aufwachsen.Informationen zu der National Gallery in LondonDie National Gallery ist eine der größten Kunstgalerien der Welt. Die 1824 vom Parlament gegründete Galerie beherbergt die nationale Sammlung von Gemälden westeuropäischer Tradition vom späten 13. bis zum frühen 20. Jahrhundert. Die Sammlung umfasst Werke von Bellini, Cézanne, Degas, Leonardo, Monet, Raphael, Rembrandt, Renoir, Rubens, Tizian, Turner, Van Dyck, Van Gogh und Velázquez. Die wichtigsten Ziele der Galerie sind die Aufwertung und Pflege der Sammlung sowie der bestmögliche Zugang für Besucher. Der Eintritt ist kostenlos.