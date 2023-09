ARM-Aktie: Der Börsengang des Jahres

Am heutigen Donnerstag geht der wohl spannendste Börsengang des Jahres 2023 über die Bühne, und zwar der des britischen Chipdesigners ARM. Das Interesse der Investoren war enorm, weshalb die ARM-Aktien am oberen Ende der Bookbuilding-Spanne zwischen 47 und 51 US$ zugeteilt werden. Damit kommt ARM auf einen initialen Börsenwert von 54,5 Milliarden US$. Was macht dieses Unternehmen und diesen Börsengang so wichtig?