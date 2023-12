ARIA Wireless Systems Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Beite Energy liegt der RSI7 aktuell bei 99 Punkten, was auf eine Überkaufung hinweist. Auch der RSI25 zeigt eine Überkaufung des Wertpapiers, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmung rund um Beite Energy wird als neutral eingestuft. Sowohl die Kommentare auf sozialen Plattformen als auch die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen eine durchschnittliche bis neutrale Entwicklung.

Die technische Analyse ergibt ebenfalls eine negative Bewertung. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der der letzten 50 Handelstage weisen Abweichungen von etwa -99,5% bzw. -99,75% auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt wird Beite Energy aufgrund der überkauften RSI-Werte, der neutralen Stimmung und der negativen charttechnischen Bewertung als "Schlecht" eingestuft.