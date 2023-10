ARGUS® F300: Der Universal Fiber Tester

Lüdenscheid (ots) -Die intec Gesellschaft für Informationstechnik mbH, führender europäischer Anbieter für Telekommunikationsmesstechnik, feierte im letzten Monat ihr 35-jähriges Firmenjubiläum. Mit dem ARGUS® F300 stellt sie nun einen reinen Glasfasertester vor, der zahlreiche Fibertestmöglichkeiten wie OTDR und Selektives OPM sowie PON-ID-Erkennung und Performancetests miteinander vereint.Mit dem ARGUS® F300 kann zuverlässig und in gewohnter Spitzenqualität an GPON- und XGS-PON-Schnittstellen getestet werden. Das OTDR misst die Strecken- und die Ereignisdämpfung. Es kann daraus zusammen mit der Laufzeit des reflektierten Impulses die Streckenlänge, Spleiße und Steckverbinder bestimmen. Das OTDR im ARGUS® F300 ist mit den Wellenlängen 1310 + 1650 nm oder 1310 + 1550 nm verfügbar. Das selektive 5-fach-Powermeter lässt sich im Durchgangsmodus (Through Mode) in eine bestehende PON-Verbindung schalten. So ist es möglich, gleichzeitig die optischen Pegel auf den unterschiedlichen Down- (OLT) und Upstream- (ONT) Wellenlängen für GPON, XGS-PON und ein Video-Overlay über fünf separate Filter exakt zu bestimmen. Dabei können unzulässige Störer auf der Leitung (sog. Alien ONT) erkannt werden. An GPON wie an XGS-PON kann mit dem ARGUS® zudem eine vollständige ONT-Simulation mit IP- und Performancetests mit bis zu 10 Gbit/s durchgeführt werden.Daneben verfügt der ARGUS® F300 über viele weitere Testfunktionen. Dazu gehören WLAN Analyzer, Triple-Play-Tests wie VoIP, IPTV und Datentests in Form von Up-/Downloads, Ping und Traceroute sowie iperf oder performante IP-Speedtests direkt an der Glasfaser oder an Ethernet. Zudem lässt sich über USB das Fiber Inspection Tool anschließen. Dieses kann Kratzer und Defekte an Glasfasern aufspüren und diese als Videobild sowie tabellarisch darstellen.Pressekontakt:Bildmaterial erhalten Sie gerne auf Anfrage per E-Mail an Annika Stoßhoff, annika.stosshoff@argus.info.Original-Content von: intec GmbH, übermittelt durch news aktuell