ARGUS® 240: intec stellt ersten reinen Fibertester vor

Lüdenscheid (ots) -Die intec Gesellschaft für Informationstechnik mbH, deutscher Innovationsführer auf dem Gebiet der Telekommunikationsmesstechnik mit mehr als 30 Jahren Erfahrung, stellt mit dem neuen ARGUS® 240 Optical xPON Tester erstmals einen reinen Fibertester vor.Der ARGUS® 240 testet an GPON- und XGS-PON-Schnittstellen zuverlässig in gewohnter Qualität. Ein zusätzlich integriertes Breitband-Powermeter ermöglicht die Messung weiterer Wellenlängen wie z. B. 1550 nm. Mit dem selektiven xPON-OPM können gleichzeitig die Pegel von GPON und XGS-PON gemessen werden. Außerdem kann die PON-ID ausgelesen und eine vollständige ONT-Simulation mit IP- und Performancetests durchgeführt werden.Daneben verfügt der ARGUS® 240 über viele weitere Testfunktionen, wie WLAN, Triple-Play-Tests wie VoIP, IPTV und Datentests in Form von Up-/Downloads, iperf oder Speedtests bis zu 2,5 Gbit/s.Der SFP-Slot lässt sich u. a. für den Einsatz von Active Ethernet verwenden, wie es oft in FTTH-Installationen vorkommt. Zudem lässt sich über USB das Fiber Inspection Tool anschließen, das Kratzer und Defekte an Glasfasern aufspürt und diese als Videobild sowie tabellarisch darstellt.Über die intec Gesellschaft für Informationstechnik mbHSeit über 30 Jahren entwickelt die intec Gesellschaft für Informationstechnik mbH erfolgreich Produkte für die internationalen Telekommärkte. Spezialisiert auf hochwertige TK-Messgeräte, zählen wir zu den führenden Anbietern von Glasfaser-, xDSL-, G.fast- und IP-Messtechnik in Europa und darüber hinaus.Pressekontakt:Bildmaterial erhalten Sie gerne auf Anfrage per E-Mail an Annika Stoßhoff, annika.stosshoff@argus.info.Weitere Informationen zu den ARGUS®-Testern unter www.argus.info oder der Nummer +49 2351-9070-0.intec Gesellschaft für Informationstechnik mbHRahmedestr. 9058507 LüdenscheidOriginal-Content von: intec GmbH, übermittelt durch news aktuell