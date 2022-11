ARENA ERNENNT KAMILA PILWEIN ZUR GLOBAL MARKETING & TRADE MARKETING DIRECTOR

Tolentino, Italien (ots/PRNewswire) -arena freut sich, die Ernennung von Kamila Pilwein als Global Marketing & Trade Marketing Director bekannt zu geben. Kamila berichtet an den stellvertretenden CEO Giuseppe Musciacchio und wird die Entwicklung innovativer Marketingstrategien für B2C- und B2B-Kanäle leiten, um den Verbrauchern ein erstklassiges Multichannel-Erlebnis im Kerngeschäft Schwimmen, Strandbekleidung und darüber hinaus zu garantieren.„Unser Ziel bei arena ist es, die Lebensqualität für alle zu verbessern, indem wir einen aktiven Lebensstil im und am Wasser fördern und ermöglichen", sagte arena-CEO Peter Graschi. „Kamila verfügt über einzigartige Fähigkeiten und Erfahrungen, die uns dabei helfen, unsere Ziele zu erreichen, nicht nur durch Markenstrategie, Führung und ein tiefes Verständnis für verbraucherorientiertes Marketing, sondern auch durch ihren Digital-First-Content-Ansatz. Wir freuen uns, jemanden mit ihrem Talent und ihrer Vision bei arena an Bord zu haben, um unser Unternehmen voranzubringen."Mit über 16 Jahren Erfahrung als Marketingleiterin in Europa und den Vereinigten Staaten ist Kamila in ihrem Kern eine kreative Storytellerin und Markenarchitektin. In ihrer letzten Funktion als EMEA Head of Channel Marketing für die Boardriders-Gruppe leitete sie sechs Marken in den Bereichen Actionsport, Lifestyle und Marine.Kamila wird entscheidend dazu beitragen, den weiteren Erfolg in den Performance- und Lifestyle-Segmenten durch digitales Storytelling im gesamten Marketingtrichter voranzutreiben.„Ich werde von Zielen und Werten angetrieben, die mich ursprünglich an arena angezogen haben", sagte Kamila. „Das Unternehmen teilt mein Engagement für die Menschen und den Planeten, und ich freue mich darauf, einer Marke beizutreten, die sich ebenso sehr auf Authentizität und Verantwortungsbewusstsein konzentriert wie auf Produktentwicklung und Gewinn. Aufbauend auf seinem fantastischen Erbe hat sich arena kontinuierlich an sein sich entwickelndes Umfeld angepasst und ist nicht nur mit der Zeit gegangen, sondern war stets führend auf diesem Gebiet. Ich fühle mich seit meinem Eintritt so willkommen und kann es kaum erwarten, von der Energie und Leidenschaft meiner neuen Kollegen zu profitieren und zu sehen, wie sie einen positiven Einfluss auf das Leben der Menschen und die Umwelt haben."Kamila spricht fließend Deutsch, Tschechisch, Englisch, Spanisch und Französisch und wird in der arena-Zentrale in Tolentino, Italien, positioniert sein.About arena: Seit 1973 hat arena den Wassersportmarkt revolutioniert dank einer intensiven Zusammenarbeit mit weltberühmten Athleten und der Entwicklung von hochaktuellen Wettkampfanzügen. Heute lebt dieser Teamgeist und Innovationswille weiter und zeigt sich in einer kontinuierlichen Evolution von fortschrittlichen Materialien und italienischem Design, um die Leistung, den Stil und Look all derer zu verbessern, die arena wählen. Stets dem Leitbild des Stils folgend, stellt arena allen Schwimmern die Instrumente zur Verfügung, die sie benötigen, um sich selbst auszudrücken, sich sicher zu fühlen, zu gewinnen und mehr zu erreichen.Cristina CantoniEmail: c.cantoni@arenasport.comPhone Number: +39 334 6879249Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1943006/Kamila_Pilwein.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1943007/Kamila_Pilwein_1.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1693019/Arena_Sport_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/arena-ernennt-kamila-pilwein-zur-global-marketing--trade-marketing-director-301673354.htmlOriginal-Content von: arena Deutschland, übermittelt durch news aktuell