ARD-Gremien bieten RBB-Aufsichtsorganen Unterstützung an

MÜNCHEN/KÖLN (dpa-AFX) - Die Kontrollgremien der anderen ARD-Häuser haben den RBB-Aufsichtsorganen in deren Aufarbeitung der Filz-Affäre rund um die entlassene Intendantin Patricia Schlesinger Unterstützung angeboten. Die Konferenz der ARD-Gremienvorsitzenden (GVK) werde "in unmittelbarem Kontakt mit den RBB-Aufsichtsorganen ausloten, wie eine entsprechende solidarische Unterstützung und Hilfe praktisch aussehen kann", teilte die GVK am Mittwoch in München und Köln mit. Den Vorstoß kann man als Signal für Zusammenhalt der Gremien in der ARD-Familie interpretieren.

Eine konkrete mögliche Hilfe bei der Gremienarbeit (Rundfunkrat und Verwaltungsrat) wurde nicht skizziert. Dem Vernehmen nach könnte diese so aussehen, dass - wo es rechtlich möglich und vonseiten der Gremien des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) gewünscht ist - vorübergehend bestimmte Aufgaben auf andere Geschäftsstellen verteilt werden könnten, die nichts mit dem RBB-Skandal zu tun haben. Die RBB-Gremien könnten sich dann voll auf die Aufarbeitung der Affäre konzentrieren und bei Nebenaufgaben entlastet werden. Am Wochenende war die Vorsitzende des RBB-Rundfunkrats, Friederike von Kirchbach, zurückgetreten.

Die GVK strebt unterdessen bei der Überprüfung der Aufsichtskulturen schon länger eine Vereinheitlichung an. Zum Beispiel sollen Compliance-Vorschriften einander angeglichen werden, um ein einheitliches Niveau zu erhalten. Unter Compliance versteht man die Überwachung eines Regelwerks, das sich eine Organisation gibt, um zum Beispiel Korruption vorzubeugen.

Der RBB ist in eine tiefe Krise gestürzt, seitdem Vorwürfe der Vetternwirtschaft gegen die fristlos entlassene Intendantin Schlesinger aufgekommen waren. Die RBB-Geschäftsleitung steht unter Druck wegen der Aufarbeitung des Skandals, es gab auch schon Kritik an den Gremien. Der RBB-Redaktionsausschuss als Vertretung der Redakteure hatte den geschlossenen Rücktritt der aktuellen Geschäftsleitung gefordert. Die ARD-Intendantinnen und -Intendanten hatten am Wochenende deutlich gemacht, dass sie das Vertrauen in die aktuelle RBB-Führung verloren haben.

Schlesinger sieht sich seit Ende Juni durch Berichte vor allem des Online-Mediums "Business Insider" zahlreichen Vorwürfen ausgesetzt. Sie war seit Jahresbeginn ARD-Vorsitzende und seit 2016 RBB-Intendantin. Von beiden Ämtern trat sie zurück.

Im Zentrum des Skandals steht neben Schlesinger auch der zurückgetretene RBB-Verwaltungsratschef Wolf-Dieter Wolf. Beide wiesen die gegen sie gerichteten Vorwürfe zurück. Es geht unter anderem um umstrittene Beraterverträge für ein RBB-Bauprojekt, um Abstimmungen zwischen beiden zu Gehalt und Boni für Schlesinger. Und es geht um Aufträge für ihren Ehemann, den Ex-"Spiegel"-Journalisten Gerhard Spörl, bei der Messe Berlin - wo Wolf bis vor kurzem in Personalunion auch Chefaufseher war. Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin ermittelt gegen alle drei wegen des Verdachts der Untreue und Vorteilsannahme. Es gilt die Unschuldsvermutung./rin/DP/men