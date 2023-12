ARC Worldwide Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Der Aktienkurs von Rm zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Industrie-Sektors eine Rendite von 1 Prozent, was mehr als 142 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Maschinen-Branche liegt die mittlere Rendite der letzten 12 Monate bei 236,15 Prozent, wobei Rm mit 235,15 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Rm-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,76 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,28 USD liegt somit deutlich darunter (Unterschied -63,16 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der Schlusskurs mit 0,5 USD unter dem gleitenden Durchschnitt (-44 Prozent Abweichung), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Rm in den letzten Tagen. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Rm zeigt einen Wert von 75, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 67,5 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" auf Basis des RSI.

Insgesamt zeigt die Entwicklung der Rm-Aktie in verschiedenen Analysen ein eher negatives Bild, was zu verschiedenen "Schlecht"-Einstufungen führt. Anleger sollten dies bei ihren Entscheidungen berücksichtigen.