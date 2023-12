ARC Worldwide Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Die technische Analyse der Rm-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,76 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,28 USD deutlich darunter liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -63,16 Prozent, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,5 USD) zeigt eine Abweichung von -44 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Rm-Aktie somit in der einfachen Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der Rm-Aktie liegt bei 75, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 67,5 und wird daher als neutral eingestuft. Diese beiden Werte führen zu einer Gesamteinschätzung der Rm-Aktie als "Schlecht".

Bei der Betrachtung von Sentiment und Buzz wird die Aktie von Rm als "Neutral" eingestuft. Die Diskussionsintensität zeigt eine durchschnittliche Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung gering ist.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Rendite der Rm-Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") um 142 Prozent darunter liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Maschinen"-Branche liegt die Rm-Aktie deutlich darunter. Diese Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.