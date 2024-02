ARC Worldwide Aktie: Der absolute Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "China Biotech":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Rm-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt aktuell 90, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Betrachtet man den RSI der letzten 25 Handelstage, ist zu erkennen, dass dieser weniger volatil ist. In diesem Zeitraum ist die Rm weder überkauft noch -verkauft, weshalb das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft wird.

Ein weiterer Faktor, der zur Bewertung herangezogen wird, ist das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf die Aktie von Rm zeigt die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Rm zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Rm bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ein "Schlecht"-Rating für Rm. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,66 USD, während der Kurs der Aktie bei 0,32 USD liegt, was einer Abweichung von -51,52 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage liegt bei 0,39 USD, was einer Abweichung von -17,95 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls ein "Schlecht"-Wert. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Schlecht".

Im Branchenvergleich erzielte die Rm in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 1 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche, die im Durchschnitt um 403,39 Prozent gestiegen sind, ergibt sich eine Underperformance von -402,39 Prozent. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 242,55 Prozent hatte, liegt die Rm 241,55 Prozent unter diesem Wert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

