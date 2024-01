ARC Worldwide Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Bei Rm hat sich in den letzten Wochen kein wesentlicher Wandel im Stimmungsbild gezeigt. Eine Veränderung des Stimmungsbildes tritt auf, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Analyse bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen aufweist. Da bei Rm in diesem Bereich keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion, oder anders gesagt, die Veränderung in der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Deshalb wird auch dies mit einer "Neutral"-Bewertung honoriert. Zusammenfassend erhält Rm daher in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating.

Zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses kann der prominente Relative Strength-Index, der RSI, herangezogen werden. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100 normiert. Der RSI für Rm liegt bei 43,9, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 58,43, was für 25 Tage ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating von "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Rendite der Rm-Aktie im letzten Jahr 1 Prozent betragen. Dies liegt 1382,9 Prozent unter dem Durchschnitt (1383,9 Prozent). Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Maschinen" beträgt 2311,55 Prozent, und Rm liegt aktuell 2310,55 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie in dieser Hinsicht insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse wird auf den gleitenden Durchschnittskurs zurückgegriffen. Aktuell wird die Rm als "Schlecht" eingestuft, da der GD200 bei 0,72 USD liegt, und der Aktienkurs (0,3 USD) um -58,33 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,44 USD, was einer Abweichung von -31,82 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.