ARC Worldwide Aktie: Viel Lärm um nichts!

Die Anleger-Stimmung bei Rm bleibt neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen gesehen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität für die Aktie von Rm, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse ergibt einen gleitenden Durchschnittskurs von 0,66 USD und einen aktuellen Kurs von 0,32 USD, was zu einer Distanz von -51,52 Prozent führt und damit als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage steht bei 0,39 USD, was einer Abweichung von -17,95 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert von 90 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überkauftheit der Aktie hinweist und somit zu einem "Schlecht"-Rating führt. Für die letzten 25 Handelstage ergibt sich jedoch eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für die Aktie von Rm.