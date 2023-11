ARC Worldwide Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die Diskussionen über Rm in sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was dazu führt, dass das Unternehmen als "Neutral" eingestuft wird. Die Redaktion ist der Auffassung, dass die Aktie von Rm bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Die Analyse zeigt, dass es in den letzten Wochen kaum Veränderungen in der Stimmung rund um Rm gab. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Rm derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,8 USD, während der Kurs der Aktie (0,45 USD) um -43,75 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der GD50 ergibt mit einem gleitenden Durchschnittskurs von 0,59 USD eine Abweichung von -23,73 Prozent, was zu der Einstufung als "Schlecht" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Rm mit einer Rendite von 1 Prozent mehr als 31 Prozent darunter. Die "Maschinen"-Branche erreicht eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 13,29 Prozent, während Rm mit 12,29 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.