ARC Minerals Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Die Arc Minerals-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,03 EUR verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,0205 EUR, was einer Abweichung von -31,67 Prozent entspricht. Aufgrund dessen erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,03 EUR weist mit einem Schlusskurs von -31,67 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt auf eine negative Entwicklung hin. Daher wird auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Schlecht"-Rating vergeben.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent, was 5,23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Arc Minerals-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zeigt sich, dass Arc Minerals ein aktuelles KGV von 2 aufweist. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" im Durchschnitt ein KGV von 93. Somit ist die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet, was ihr eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion einbringt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Arc Minerals wird als neutral bewertet. In den sozialen Medien gab es keine besonders positiven oder negativen Ausschläge, und der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Arc Minerals beschäftigt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.