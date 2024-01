ARC Minerals Aktie: Jetzt geht’s los!

Weitere Suchergebnisse zu "Arc Minerals":

Die Stimmung rund um die Aktie von Arc Minerals zeigt sich laut Analysen aus Bankhäusern und dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet als neutral. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität über einen längeren Zeitraum ergaben eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Arc Minerals zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Rating führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen ebenfalls neutral, weder positiv noch negativ. Die Anleger unterhielten sich weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Arc Minerals. Die Redaktion bewertet daher die Aktie mit einem "Neutral".

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Arc Minerals ebenfalls als neutral einzustufen. Der RSI7 beträgt 43,64 und der RSI25 liegt bei 53,39, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Arc Minerals derzeit bei 0,03 EUR liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,033 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt +10 Prozent, was zu einer Bewertung "Gut" führt. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt mit einem Stand von 0,03 EUR eine positive Entwicklung, was zu einer Gesamtnote "Gut" führt.