ARC Minerals Aktie: Da kann man nur noch staunen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der im Finanzmarkt häufig verwendet wird, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird erreicht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Arc Minerals liegt der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage bei 66,67 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 61,42 im neutralen Bereich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien, gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Arc Minerals. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen zeigt, dass es aktuell weder besonders im Fokus noch vernachlässigt wird, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,03 EUR für den Schlusskurs der Arc Minerals-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,028 EUR, was einem Unterschied von -6,67 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, was zu weiteren "Schlecht"-Bewertungen führt. Insgesamt erhält Arc Minerals daher in der simplen Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich jedoch eine Unterbewertung der Aktie von Arc Minerals, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 2,68 deutlich niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" (102,85). Aus dieser Perspektive erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung.