ARC Minerals Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Die technische Analyse der Arc Minerals-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs in den letzten 200 Handelstagen bei durchschnittlich 0,03 EUR lag. Am letzten Handelstag stieg der Schlusskurs auf 0,035 EUR, was einem Unterschied von +16,67 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs, wodurch die Arc Minerals-Aktie auch für diesen Wert ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt erhält das Unternehmen somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Arc Minerals-Aktie liegt bei 32, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da der RSI-Wert bei 47,57 liegt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Arc Minerals.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral eingestellt waren und es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral, weshalb Arc Minerals eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Auch bei der Analyse des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden, weshalb auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung für Arc Minerals vergeben wird.

Insgesamt erhält Arc Minerals sowohl aus charttechnischer Sicht als auch nach Analyse des RSI und der Anlegerstimmung eine "Neutral"-Bewertung.